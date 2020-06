Gemma Galgani in giro con Nicola Vivarelli, si frequentano anche senza telecamere di Uomini e Donne

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati sorpresi durante una passeggiata in centro a Roma. Dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 5 giugno, che ha visto i due discutere a proposito di un bacio che non ci sarebbe stato, la dama torinese e il suo giovane corteggiatore sono riusciti a ritrovare la serenità. Lo dimostra la voglia di continuare a conoscersi anche a ridosso della pausa estiva del dating show condotto da Maria De Filippi. Quando sono stati sorpresi insieme da un gruppo di ragazze, che hanno poi caricato sui social il video del fortunato incontro, Gemma e Nicola passeggiavano da soli come una normale coppia affiatata. Non ci sarebbero stati gli operatori della redazione a documentare il loro incontro, a testimonianza del desiderio dei due di continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere del programma.

Il bacio mancato e la discussione con Tina Cipollari

Durante la puntata di Uomini e Donne del 5 giugno, Nicola Vivarelli ha discusso con Tina Cipollari che gli rimprovera di non essere sinceramente interessato e Gemma. Lo dimostrerebbe, secondo l’opinionista, il fatto che una volta da solo con la dama, il giovane ufficiale di marina impiegato in una compagnia di navi da crociera non ne abbia approfittato per baciarla. Nicola ha manifestato un certo fastidio nei confronti di tale curiosità, chiedendo agli opinionisti di rispettare i suoi tempi. “Sei falso” è stata la conclusione tratta da Tina che continua a non credere alle buone intenzioni di Nicola.

Chi è Nicola Vivarelli

Nicola è il corteggiatore più giovane mai arrivato a Uomini e Donne per Gemma Galgani. Ha 26 anni ed è un modello oltre che ufficiale della marina, attualmente impiegato in una compagnia di navi da crociera. La sua partecipazione al dating show di Canale5 ha provocato forte curiosità nel pubblico a casa. Ne hanno tratto beneficio gli ascolti del programma che, soprattutto durante le ultime settimane, hanno raggiunto numeri di tutto rispetto, spesso superando il 23% di share. Numeri che hanno illuminato il pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset che con Uomini e Donne continua a battere la concorrenza degli altri canali.