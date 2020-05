Gemma Galgani: “Non sono rifatta, ho solo corretto i denti. Per fortuna sono alta, magra e in forma”

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiùTv. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto delle importanti precisazioni. Spesso è stata accusata di essere ricorsa a svariati ritocchini per poter apparire più giovane. La settantenne, tuttavia, ha smentito categoricamente questa eventualità. L’unica parte del corpo su cui è intervenuta sono i denti.

Gemma Galgani non è rifatta

Gemma Galgani ha rimandato tutte le accuse al mittente: “Io rifatta? Non è assolutamente vero”. La dama del Trono Over di Uomini e Donne sostiene di non avere mai fatto ricorso neanche a punturine sotto gli occhi o sugli zigomi. Ritiene di essere una donna in forma e dunque, di non aver bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. Tutto ciò che sostiene di aver fatto in settant’anni è stato “correggere gli incisivi”:

“Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.

La ricerca dell’amore dopo 11 anni a Uomini e Donne

Di recente, Gemma Galgani è stata criticata anche da Giorgio Manetti che non ritiene verosimile che si possa cercare l’amore per undici anni in un programma televisivo. La donna, tuttavia, ha assicurato di credere ancora nel principe azzurro. Attualmente sta conoscendo Nicola Vivarelli, ragazzo di 26 anni. Indipendentemente da come andranno le cose, spera di poter concludere questa edizione del programma di Maria De Filippi con accanto l’uomo giusto con il quale condividere il resto della sua vita: “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come andrà con Nicola.