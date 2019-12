Gemma si dispera con Tina: “Juan Luis se n’è andato”. A letto insieme, lui si era addormentato

Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, venerdì 20 dicembre 2019, la storia tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani è completamente naufragata. Dopo una lite in studio tra i due, nella quale lei accusa il cavaliere napoletano di avere un atteggiamento incomprensibile nei suoi confronti, mostrando di non essere minimamente interessato a lei, Gemma si rifugia dietro le quinte e scoppia in un pianto disperato. A consolarla sarà la sua acerrima nemica: Tina Cipollari.

Lo scontro tra Gemma e Juan Luis

Una puntata davvero memorabile quella in cui assistiamo ad un faccia a faccia piuttosto duro tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani. Dopo essere stato aggredito da Gianni Sperti che gli ha contestato un comportamento ambiguo, considerando che nella notte passata insieme lui si è addormentato, incitando Gemma a lasciarlo andare perché è evidente che lui non nutre alcuno interesse nei suoi confronti; se non quello di ottenere visibilità: “Come tante persone in questo programma sei venuto qui per usare Gemma, quindi, per piacere lascialo stare. Fossi in te lo manderei” sbotta così l’opinionista, acclamato dal pubblico che appoggia in pieno questa sua considerazione. Il cavaliere si mostra particolarmente contrariato da queste accuse, alle quali cerca di ribattere come può: “Il rapporto con Gemma ce l’ho io, non voi, mi sembra tutto paradossale”. Gemma, dal canto suo, è allibita e infastidita dai continui sorrisi che Juan Luìs lancia a chi gli si trova di fronte. Come una furia si alza e chiede conferma alle sue compagne: “Posso sapere a chi stai sorridendo? Non capisco tutta questa allegria da dove ti venga. Io vedo, non sono così scema”

L’ultimatum di Juan Luis Ciano

Il corteggiatore sembra non poterne più e sbotta in malo modo: “Io e Gemma ci stiamo conoscendo, ci stiamo vedendo, se lei vuole continua questa cosa bene, altrimenti ci salutiamo”. Un’affermazione tutt’altro che bene accolta, tanto dalla diretta interessata che dal pubblico in studio che sbraita contro Juan Luis. Gemma è letteralmente sconvolta e inizia ad incupirsi, sopraffatta dalle urla del pubblico che la invoglia a chiudere immediatamente qualsiasi tipo di conoscenza. Le uniche parole che riesce a proferire sono: “Questo è perché dici di essere sensibile, complimenti. L’unica cosa che devo fare allora è chiuderla qua?”

Gemma piange disperata e Tina la consola

Gemma Galgani lascia lo studio e accasciata su un divano dietro le quinte scoppia in un pianto disperato. Non riesce a fermare i singhiozzi, a consolarla ci pensa Tina Cipollari che con la suo solito aplomb si reca dietro nel backstage e abbraccia Gemma ormai disperata. Si apre un siparietto esilarante, in cui l’opinionista cerca di consolare la tronista, ma ne esce una gag piuttosto divertente, in cui Tina cerca a tutti i costi di sottoporre Gemma ad una visita di controllo: “Dottore è stata lasciata da un corteggiatore. Come sta? Secondo lei la ricoveriamo? che dice?”. La Galgani è un burattino nella mani della Cipollari e affranta dalla storia con Juan Luis che pian piano si sta frantumando si fa rivoltare, stendere, visitare, ormai quasi completamente inerme.