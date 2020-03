Gennaro Lillio in isolamento con Ema Kovac, i due si sono conosciuti a Pechino Express

Pechino Express 2020 è stato galeotto per la nascita di un amore? È quello che viene da pensare a guardare le Instagram Stories di Ema Kovac: manca l’annuncio ufficiale ma la bella modella croata ex Madre Natura di Ciao Darwin sta trascorrendo questi giorni di isolamento dovuti all’emergenza coronavirus a Napoli, a casa di Gennaro Lillio. Sono numerosi i video che li vedono insieme, intenti a scherzare e a ridere insieme (in alcuni filmati è apparso anche il fratello di Gennaro). Dal momento che è impossibile spostarsi per le direttive governative, è automatico ipotizzare che la Kovac si sia rifugiata da Lillio perché tra i due è nata una storia, considerato che lei vive normalmente a Milano. Gennaro risulta ufficialmente single da mesi, dopo la fine della storia con Francesca De André.

L’incontro a Pechino Express 2020

Sia Gennaro che Ema hanno partecipato all’edizione di Pechino Express registrata lo scorso autunno e attualmente in onda ogni martedì su Rai2. Lui è entrato in gara con Luciano Punzo ma dopo la loro eliminazione è tornato in gioco formando la nuova coppia dei Sopravvissuti con Vera Gemma, rimasta “orfana” della sua compagna di squadra Asia Argento. Gennaro e Vera sono stati già eliminati dal gioco nelle puntate in onda, mentre la Kovac risulta tuttora in gara con Dayane Mello, nella coppia delle Top. Nel corso di una tappa del programma di Costantino Della Gherardesca, inoltre, Ema e Gennaro si sono ritrovati a gareggiare insieme. Tra i due è nato immediatamente del feeling, tanto che molti spettatori hanno pensato alla possibilità di una relazione (e Vera Gemma li aveva soprannominati “Alice nel Paese delle Meraviglie e Big Jim”). A tutto questo si aggiunge il fatto che Soleil Sorge, in un’intervista al settimanale Mio ha confessato che nel corso delle registrazioni di Pechino sarebbe nato un amore tra due protagonisti di cui non ha fatto il nome. Si è riferita proprio a Lillio e alla Kovac?

Chi è Ema Kovac

Ema Kovac ha compiuto 25 anni a inizio marzo, viene dalla Croazia ma lavora come modella in Italia da tempo e nel 2019 è stata protagonista della prima puntata di Ciao Darwin nei panni di Madre Natura. All’epoca, risultava fidanzata con un ragazzo di nome Luca Lanticina con cui era addirittura prossima al matrimonio. Le foto di coppia sono però scomparse dal profilo di lei, il che sembra confermare che tra loro due sia finita.