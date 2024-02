Genoa, De Winter: “Siamo carichi in vista del Napoli”

Koni De Winter, difensore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Napoli.

Il difensore del Genoa Koni De Winter ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della sfida di campionato contro il Napoli ed in occasione dell’evento di presentazione dell’album delle figurine della propria squadra.

Di seguito le sue parole:

“Siamo carichi in vista del Napoli. Mi piace fare il braccetto a destra. Anche grazie al pubblico dobbiamo essere una squadra che dà sempre tutto in campo, cosa che secondo me stiamo facendo bene. Il sostegno dei tifosi è grande. Come si affronta una squadra come il Napoli? Squadre così anche se non stanno benissimo sono forti. Ogni gara in Serie A è sempre dura ed il Napoli ha giocatori che possono fare la differenza ogni minuto. Ma anche noi siamo una squadra tosta.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com –

