Genoa-Napoli, le probabili scelte di Gilardino

Il match tra Genoa e Napoli si terrà il prossimo 16 settembre alle ore 21:45 presso lo Stadio Luigi Ferraris. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione della squadra di casa, guidata da Alberto Gilardino.

“Si continua con il marchio di fabbrica delle ultime settimane, avanti con il 4-3-2-1 con il doppio trequartista pronto a dare forma e sostanza alla voglia di gol del bomber Retegui. Il Genoa studia la soluzione giusta per mettere in difficoltà il Napoli e Alberto Gilardino pensa di dare continuità al modulo utilizzato nelle gare che hanno preceduto la sosta per la nazionale. Dunque la fantasia di Gudmundsson e Malinovskyi al servizio dell’attaccante italoargentino, reduce dal doppio impegno con la nazionale di Luciano Spalletti.”

