Genoa-Napoli, Lindstrom verso un posto da titolare

Il nuovo acquisto del Napoli Jesper Lindstrom potrebbe scendere in campo dal primo minuto per la sfida contro il Genoa.

Jesper Lindstrom non ha ancor avuto modo di mostrare le sue qualità con la maglia del Napoli, tuttavia ciò potrebbe avvenire in occasione della sfida di campionato contro il Genoa. L’attaccante è tornato ieri dagli impegni con la Nazionale svedese e secondo quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano Il Mattino sarebbe favorito su Eljif Elmas e Giacomo Raspadori. In più si deve considerare l’infortunio di Matteo Politano, costretto a saltare le prossime sfide.

Ecco quanto si legge in merito sul noto quotidiano campano:

“Rientrato ieri dopo il doppio impegno con la nazionale danese, resta favorito per una maglia da titolare a Marassi rispetto ad Elmas e Raspadori che pure proveranno a giocarsi le loro chance. Lindstrom avrà una nuova chance per mettere in mostra le sue qualità, è un jolly e consente a Garcia alcune variazioni sullo spartito tattico del 4-3-3.”

