Genoa-Napoli, scelta obbligata di Garcia per la formazione: il cambio

Genoa-Napoli, Garcia scelta obbligata per la formazione

Il Napoli a causa della sosta per le Nazionali ha una rosa decimata, per cui Garcia in vista del prossimo impegno contro il Genoa potrebbe essere costretto a fare una scelta obbligata per la formazione, visto che il rientro dei Nazionali è a ridosso dell’impegno degli azzurri.

Il tecnico Garcia ha dovuto lavorare con i pochi rimasti a Castel Volturno tra cui Mario Rui e Natan che potrebbero avere una maglia da titolare contro il Genoa.

Chi dei due ha più probabilità di partire dall’inizio è Mario Rui. Come riportato da La Repubblica, Mathias Olivera sarà l’ultimo a rientrare dai rispettivi impegni con l’Uruguay. L’arrivo a ridosso del match – ed il fuso orario da smaltire – non sono certo situazioni ideali per ipotizzare una sua titolarità nel match contro i rossoblu.

Per questo motivo è quasi una scelta obbligata quella di schierare Mario Rui titolare, anche perché il portoghese ha potuto lavorare agli ordini di Rudi Garcia non essendo stato convocato in Nazionale. Dunque con molta probabilità sabato al Ferraris sull’out di sinistra agirà Mario Rui.

