Georgina Rodriguez è arrivata a Sanremo: “Alloggio in un hotel a 3 stelle”

Non c’è più alcun dubbio sulla presenza a Sanremo 2020 di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, annunciata nella conferenza stampa di presentazione del Festival ma finita nei giorni scorsi al centro di indiscrezioni che la volevano vicina a un forfait, è arrivata in Liguria nelle scorse ore, fotografata mentre incontra Amadeus e l’agente Lucio Presta. L’influencer, la cui popolarità è dovuta principalmente alla sua relazione con l’attaccante della Juventus, si è fatta vedere nei pressi dell’Ariston in abito sportivo e a balzare all’occhio è un’informazione riportata da TgCom24.it, riguardante l’alloggio di Georgina Rodriguez a Sanremo, un albergo a 3 stelle che sarebbe stato scelto principalmente per la praticità di trovarsi molto vicino al teatro Ariston. Una scelta decisamente modesta, se parametrata alle possibilità economiche dell’influencer e del padre dei suoi figli.

Le donne al Festival di Sanremo 2020

Georgina Rodriguez è tra le decine donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2020. Una scelta di composizione del cast che, a giudicare dalle polemiche sviluppatesi nelle ultime settimana, si sta rivelando un punto molto delicato per il conduttore e direttore artistico. Oltre a Georgina Rodriguez a Sanremo ci saranno Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. E ancora Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

I cachet i Sanremo 2020

Intanto nei giorni scorsi si è parlato molto della presenza di Georgina Rodriguez in relazione al cachet che avrebbe richiesto, una cifra che a quanto pare è ben al di sopra dei cachet previsti a Sanremo per quest’anno: 100mila euro. Secondo le prime indiscrezioni diffuse, le star e giornaliste chiamate all’Ariston percepirebbero un compenso pari a 20-25mila euro a testa. Fanno eccezione Antonella Clerici, che ne prenderebbe 50mila per una sera, e Francesca Sofia Novello, pagata sempre 50mila euro ma per due serate. Difficile che la Rai pensi di fare un’eccezione per la modella argentina.