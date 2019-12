Gessica Notaro fidanzata ufficialmente, ha trovato l’anello sotto l’albero

Un Natale da ricordare per Gessica Notaro. Prima dell’arrivo del 2020, la ex Miss ha trovato sotto l’albero un anello di fidanzamento. Un gioiello che lei ha sfoggiato non senza emozioni: “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Sono senza parole”. Matrimonio in vista per lei?

Un nuovo amore

Lui si chiama Marco, è di Rimini e attualmente vive a Milano. I due si sono conosciuti alla fine del 2018, un anno dopo l’anello di fidanzamento. Sarà il 2020 l’anno delle nozze per i due? Non si sa molto sul conto di Marco, considerato che lei lo mostra ma non lo “tagga”. Cerca di tenere preservata, per quanto possibile, la sua identità. Però è certa del suo amore: “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”. Questo messaggio fu scritto nel mese di giugno, quando ufficializzò la relazione. Un nuovo amore è anche un propulsore per la vita professionale, presto la vedremo impegnata in nuovi lavori.

Il passato doloroso

Gessica Notaro chiude finalmente i conti con il suo passato. L’aggressione con l’acido ad opera del suo ex compagno Edson Tavares è alle spalle, anche se non potrà mai essere dimenticata. La fantastica donna 29enne ha saputo però riconquistare il suo posto nel mondo, rivendicando quella serenità e quella giustizia che le è sempre spettata. Tavares è stato condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni per quello che ha fatto. Gessica Notaro ha subito un intervento all’occhio pochi giorni fa, un intervento reso necessario dal tempo: “Ad oggi dicono che strutturalmente sta bene per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene”. Tutti fanno il tifo per lei, è ormai un simbolo di successo e di rinascita.