GFVip 2020, Salvo Veneziano commenta l’entrata di Serena Enardu: “Lei è lì solo per i soldi”

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 31 gennaio 2020, ha riservato diverse sorprese non solo al pubblico a casa, ma anche ai concorrenti della casa, soprattutto uno: Pago. Sorprendendo chiunque è entrata come concorrente Serena Enardu e molti non hanno apprezzato questo sorprendente evento, al dissenso si aggiunge anche Salvo Veneziano che ha mostrato il suo disappunto proprio commentando sui canali ufficiali della trasmissione.

Il commento di Salvo Veneziano

Sebbene l’ex gieffino sia stato allontanato dalla casa per motivi piuttosto gravi, ovvero in seguito ai commenti piuttosto sessisti e carichi di violenza, nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, è stato comunque a contatto con gli altri inquilini della casa ascoltandone le storie e per questa ragione, ha voluto commentare l’episodio avvenuto ieri sera, nel corso dell’ottava puntata. Veneziano, infatti, si è aggiunto all’ondata di dissenso che ha colto molti spettatori che non hanno apprezzato l’inaspettata entrata nel reality di Serena Enardu, e infatti ha scritto: “Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi.. buona serata.. baci”. A questa constatazione che indaga le dinamiche televisive, l’ex concorrente ne aggiunge un’altra del tutto personale che tocca proprio da vicino la storia di Pago e Serena: “Mi spiace per pago è un bravo ragazzo… Ma lei e li solamente x il GF ..x popolarità e soprattutto denaro … stop .. improvvisamente gli è tornato l’amore”.

L’entrata di Serena Enardu

Un commento piuttosto sarcastico che, però, incontra il pensiero di molti spettatori che non hanno creduto a questo ritorno di fiamma improvviso, soprattutto coloro che hanno seguito la burrascosa storia d’amore tra il cantante e l’ex tronista. Qualche utente ha anche contestato il fatto che, in un precedente televoto, si era deciso che Serena Enardu non dovesse entrare nella casa, cosa che però si è verificata lo stesso, a distanza di qualche settimana. Pago sembrava toccare il cielo con un dito, una volta scoperto il motivo del loto incontro avvenuto lontano dagli altri inquilini, quando ancora non sapeva che la sua amata sarebbe diventata anche una nuova concorrente. Toccherà vedere se lo stare a contatto 24 ore su 24 rafforzerà il loro amore, oppure porterà ad una rovinosa disfatta della coppia.