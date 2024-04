Giaccherini: “Napoli deve prendersi responsabilità, solo Zielinski motivato”

L’ex Napoli Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Emanuele Giaccherini, ex giocatore del Napoli ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Di seguito le sue parole:

Credo che la Champions sia irraggiungibile, con sei punti dalla quinta con due partite in più diventa veramente complicato. Oggi è stata veramente un’occasione sprecata, buttata via. Più che giusta la contestazione dei tifosi, a mio avviso oggi è stato il Napoli peggiore dell’era Calzona. L’Empoli ha saputo fare la partita che doveva, di una squadra che deve salvarsi, con grande intensità e cattiveria. Arrivavano prima sulla palla rispetto ai giocatori del Napoli. Ha meritato la vittoria.”

Sulla prossima stagione afferma:

“C’è tanta incertezza, tanti titolari di oggi probabilmente non li vedremo più a Napoli e questo un po’ pesa. Quando sai che a fine stagione uno va via, l’altro pure, un altro non si sa. A questo punto deve essere l’allenatore a cercare di tenere tutti sulla corda fino alla fine. Oggi Zielinski ha avuto un buon atteggiamento mi è piaciuto, ha anche sgridato i suoi compagni. Si vede che tiene a questa maglia, ha Napoli nel cuore. A tanti giocatori invece è mancata la motivazione oggi, non solo l’allenatore, anche loro devono prendersi le proprie responsabilità.”

