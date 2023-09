Raspadori dal ritiro della Nazionale: “Emozionante ritrovare Spalletti a Coverciano”

Raspadori, le parole dal ritiro della Nazionale italiana

Ultime notizie Napoli – Giacomo Raspadori attaccante del Napoli e attualmente in ritiro con la Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, in cui ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana.Di seguito uno stralcio dell’intervista:

“Ritrovare Spalletti a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l’ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me. A Napoli ha fatto un percorso fantastico, è una persona che ha tantissima voglia trasmettere le sue idee e fare bene. Siamo molto felici di ritrovarlo, noi che lo conosciamo ma anche gli altri. Mancini? Posso solo ringraziarlo. Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle, quando ero al Sassuolo la chiamata fu inaspettata”.

