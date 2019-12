Giacomo Urtis ricoverato in ospedale: “Per Natale mi sono regalato una schiena nuova”

Giacomo Urtis si è regalato una nuova schiena per Natale. Il noto chirurgo dei vip ed ex concorrente dell’”Isola dei famosi” ha postato una foto scattata in ospedale durante il suo ultimo ricovero. Non è entrato nei dettagli dell’intervento subito, ma la fascia usata per coprire schiena e addome lascia intendere che l’intervento sia stato effettuato di recente.

Il post di Giacomo Urtis dall’ospedale

Urtis si occupa da sempre di estetica. Sono decine gli amici famosi che si rivolgono a lui nella speranza di migliorare il proprio aspetto. In questo caso, però, è stato il chirurgo a diventare paziente. “Ragazzi da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie perché a Natale mi sono regalato una schiena nuova” ha spiegato “tra qualche settimana vi farò vedere i risultati”.

I ritocchi di Giacomo Urtis

Urtis si è concesso diversi ritocchi negli ultimi anni. Oltre a modificare il viso, il chirurgo è intervenuto su buona parte del suo corpo, modellandolo al fine di ottenere muscoli compatti ed eliminare anche il più sottile filo di grasso. “Finalmente dopo 30 giorni eccomi! Il risultato che volevate vedere col sistema sculturamuscolare, corpo magro e scolpito senza protesi, mediante INTERVENTO CHIRURGICO, ovvio che in PALESTRA BISOGNA SEMPRE ANDARE :) le zone trattate: bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack , addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce” aveva scritto su Instagram nel 2016 spiegando l’intervento. Nel corso di un’intervista successiva, aveva spiegato di essersi sottoposto anche a una liposuzione: