Giampaolo accusa: “Per noi 5 gare in 13 giorni!”

L’edizione online di Tuttosport riporta le parole del mister granata Marco Giampaolo.

Giampaolo lamenta il calendario a dir poco ravvicinato che ha colpito il suo Torino:

“Prima o poi una prima in classifica bisogna affrontarla, adesso il Milan. Ma non mi preoccupa affrontare il Milan, quello che mi disturba è come è combinato il calendario. Il Torino è l’unica squadra che gioca in maniera così ravvicinata, con 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno mediatamente un giorno in più di recupero, a volte anche due. Quello che mi disturba sono gli impegni ravvicinati, non la partita con il Milan. Lukic è un giocatore moderno, che può giocare sia davanti che come mezzala. Belotti stanco? Insieme a Rincon credo sia il giocatore col più alto minutaggio nel Torino. Quando mi dico che mi preoccupano gli impegni ravvicinati mi riferisco anche a questo. Dire che Belotti è insostituibile è una bugia: non si devono far morire i giocatori di fatica o rischiare di perderli per mancanza di lucidità o prestazione fisica. Dovrò necessariamente in queste partite chi sta meglio e chi sta peggio. Linetty imprescindibile? Forte ma può anche riposare”.

