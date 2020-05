Gianluca Vacchi diventa papà, la compagna Sharon Fonseca è incinta

Gianluca Vacchi diventerà papà: il celebre personaggio del web ha annunciato che lui e la compagna Sharon Fonseca aspettano il loro primo figlio. Lo ha fatto, immancabilmente, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato.

Gianluca Vacchi e il sogno di diventare papà

Per Vacchi si tratta del primo figlio, all’età di 52 anni. Membro di una ricca famiglia che possiede una fiorente industria di packaging, la Ima, il magnate non è noto al pubblico del web per le sue doti imprenditoriali quanto per gli scatti e i video che posta sui social, nei quali racconta la sua vita dorata fatta di lusso sfrenato, divertimento ed eccentricità. Tra balletti e animali esotici, nella sua vita non sono mai mancate le belle compagne, sempre giovanissime e attraenti: dall’ex gieffina Patrizia Bonetti alla storica Giorgia Gabriele, al suo fianco per diversi anni. Poi, il milionario bolognese ha trovato l’amore con Sharon Fonseca e in un’intervista del 2019 a Diva e Donna si diceva pronto a diventare padre: “Sono sicuro che un giorno capiterà, mi vedo papà”.

Chi è Sharon Fonseca

Vacchi e Sharon Fonseca si frequentano dalla primavera 2018. Lei è una modella venezuelana che ha 28 anni in meno di lui, e che ancora giovanissima è migrata a Miami. Oltre a lavorare come indossatrice, è anche blogger e giornalista e ama scrivere racconti. Ha un milione di follower su Instagram ed è co-fondatrice di un negozio di gioielli nella città della Florida, chiamato Omkara.