Gianluca Vacchi pubblica la prima foto del pancione di Sharon Fonseca: “Grati per questo dono”

Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca si preparano a diventare genitori. 52 anni lui, 25 lei, sembra che la differenza d’età non abbia rappresentato un ostacolo al loro amore. La loro relazione ha avuto inizio nella primavera del 2018 e ora sarà impreziosita dall’arrivo di un bebè. La coppia, emozionata e felice, ha dato l’annuncio della gravidanza nel giorno della festa della mamma. In queste ore, invece, Gianluca Vacchi ha pubblicato la prima foto del pancione di Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca grati alla vita

Gianluca Vacchi ha pubblicato la prima foto del pancione di Sharon Fonseca. Al momento appare appena accennato, dunque la gravidanza sembra essere ancora ai primi mesi. L’imprenditore e influencer ha ringraziato le tantissime persone che si sono riversate sui suoi social per manifestargli il loro affetto e fargli le congratulazioni. Vacchi e la modella Sharon Fonseca si sono detti grati per il dono del bebè in arrivo: “Grazie a tutti per l’affetto dimostratoci. Siamo grati alla vita per questo straordinario dono“.

L’annuncio della gravidanza di Sharon Fonseca

Nel giorno della festa della mamma, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. A prendere la parola in un breve video, è stato il cinquantaduenne. Dopo aver rivolto un pensiero alla sua mamma, ha svelato che presto lui e la sua fidanzata avranno un bebè: “La mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”. La modella venezuelana è apparsa commossa mentre confermava la lieta notizia e baciava teneramente il suo compagno. Un momento di grande gioia per i due, che sembrano avere l’intenzione di condividere questo momento con i loro milioni di follower.