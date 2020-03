Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati, lui: “Flirtava con altri ragazzi”

È durata quanto il proverbiale gatto in tangenziale la love story di Gianmarco Onestini e Adara Molinero. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello, fratello di Luca Onestini, era partito mesi fa alla volta della Spagna trovando popolarità anche in terra iberica con la partecipazione al Gran Hermano Vip e proprio dentro la Casa aveva scoperto anche l’amore, con la bella Adara. Un amore tormentatissimo e finito al centro del gossip, dal momento che lei ha lasciato per Gianmarco il compagno Hugo Sierra, padre della sua bambina.

Perché Gianmarco e Adara si sono lasciati

Dopo aver fatto discutere sui media spagnoli, i Romeo e Giulietta di Telecinco hanno già messo fine al loro idillio. Sarebbe stato Gianmarco a lasciare Adara, come ha spiegato lui stesso su Instagram accusandola di (quasi) tradimento: “Voglio dirvi che me ne vado perché ho scoperto dei messaggi di Adara che flirtava con altri ragazzi, in particolare con un ragazzo con cui si stava organizzando per vedersi. Ho rinunciato a molto per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno di un po’ di tempo…“. Onestini ha pertanto deciso di lasciare la Spagna (dove peraltro la pandemia coronavirus è violenta quanto in Italia) e tornare dalla sua famiglia.

L’ex di Adara sta con Ivana Icardi

Curioso che, dopo la nascita della relazione tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero, anche l’ex di lei Hugo Sierra ha fatto parlare sulla tv spagnola. È infatti uno dei concorrenti di Supervivientes, ovvero la versione locale della nostra Isola dei Famosi. E qui ha iniziato una relazione decisamente hot, con tanto di rapporti intimi consumati davanti alle telecamere, con Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Ovvero, proprio colei che al Grande Fratello italiano aveva flirtato brevemente con Gianmarco Onestini.