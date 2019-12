Gianmarco Onestini nega un bacio ad Adara Molinero, la loro storia sembra già finita

Continua l’avventura spagnola di Gianmarco Onestini, che è riuscito a diventare una vera celebrity in terra iberica grazie alla partecipazione alla versione locale del Grande Fratello Vip e soprattutto per la controversa storia d’amore con la concorrente (e vincitrice) Adara Molinero. Una storia che però, fuori dalla mura della casa, rischia di essere già interrotta ancora prima di cominciare. Dopo i dubbi manifestati dalla stessa Adara, anche Gianmarco, ospite con lei in tv, sembra deciso a fare un passo indietro.

Lo scandalo di Gianmarco e Adara al Gran Hermano

Andiamo con ordine. Il Gran Hermano Vip è stato “galeotto” per la Molinero e Onestini, nonostante lei fosse già legata a Hugo Sierra, dal quale ha avuto un figlio solo sei mesi fa. Nonostante le inevitabili critiche del pubblico, che peraltro non le hanno impedito di conquistare la vittoria dell’edizione, Adara ha deciso di dare libero sfogo ai suoi sentimenti per Gianmarco e alla fine del reality ha lasciato Hugo Sierra per lui. Poi, però, ha fatto marcia indietro: benché la storia con Sierra appaia ormai compromessa, ha ammesso di non essere certa di voler costruire una relazione con l’italiano. In questo momento, vuole pensare soprattutto al figlio Martin.

Gianmarco nega il bacio a Adara, i due non stanno insieme

Poi, è accaduto qualcosa di inatteso: Adara e Gianmarco sono intervenuti come ospiti su Telecinco e, quando lei si è avvicinata a lui per dargli un bacio, lui si è allontanato confessando di sentirsi a disagio. Sia la Molinero che il conduttore sono rimasti basiti e piuttosto imbarazzati, di fronte a una scena che contrastava con le romantiche dichiarazioni d’amore di Gianmarco delle scorse settimane. Onestini ha poi pubblicato una story che lo mostrava a cena da solo. Quindi, alcuni video di lui intento a fare il deejay in un locale spagnolo: di Adara nessuna traccia. La loro liason è già finita?