Gianmarco Onestini scoppia a piangere in tv, il video in cui si dispera fa il giro della rete

Gianmarco Onestini si dispera a El Tiempo del Descuento e le immagini della sua crisi fanno il giro della rete. Diventato una star in Spagna dopo avere partecipato all’edizione iberica del Grande Fratello Vip, contribuendo peraltro alla clamorosa rottura tra Adara Molinero e Hugo Sierra, il fratello di Luca Onestini appare più deciso che mai a proseguire la sua carriera all’estero. Terminata l’esperienza al Gran Hermano, Gianmarco ha accettato di fare un altro reality al cui successo, proprio nelle ultime ore, ha contribuito con tutta l’intensità di cui è capace.

La crisi di Gianmarco Onestini a El Tiempo del Descuento

Il video pubblicato sui canali social della trasmissione mostra Gianmarco che discute in giardino con uno dei colleghi. Sta commentando le dichiarazioni di un amico, tale Kiko Jiménez, conosciuto durante la partecipazione al Gf Vip locale. Dopo avere appreso che l’uomo che credeva vicino aveva dichiarato che Gianmarco sarebbe interessato solo alla popolarità, il fratello del più noto Luca non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in lacrime.

Che cosa ha fatto piangere Gianmarco Onestini

A provocare le sue lacrime e la crisi a esse seguita sarebbe stato il tradimento di Kiko, un momento che Gianmarco commenta senza riuscire a trattenere il pianto: “La nostra amicizia è stata sempre rispettata al massimo è che tu mi dica questo dopo quello che ho fatto per te, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che abbiamo condiviso, io, io te lo giuro da parte tua non me l’aspettavo (qui piange, ndr) dopo quello che ho fatto per te, dopo quello che ti ho detto.. eri mio fratello (piange e scappa, ndr)“.