Gianmarco Onestini vince un reality in Spagna e presenta Adara Molinero alla sua famiglia

L’esperienza al Grande Fratello non gli aveva portato il successo che sperava. Così Gianmarco Onestini, fratello di Luca, aveva scelto di lasciare l’Italia per lanciarsi nell’avventura spagnola. Qui le cose sono andate decisamente meglio per lo studente bolognese, che non solo è uscito vincitore dal programma ‘El tiempo del descuento’, spin-off del ‘Gran Hermano Vip’, ma ha anche trovato l’amore. Nonostante parecchi alti e bassi, ora la sua relazione con Adara Molinero sembra farsi seria e ha scelto quindi di presentarla anche ai genitori.

La madre di Gianmarco non si fida di Adara Molinero

Adara Molinero e la famiglia Onestini si sono incontrati proprio negli studi di Telecinco. Vincitore del reality, Gianmarco si è portato a casa il montepremi finale pari a 30mila euro ottenendo il 79% dei voti e battendo Kiko Jimenez, tronista e calciatore che, nel 2017, aveva partecipato alla versione iberica dell’Isola dei Famosi. Su Instagram i suoi ringraziamenti: “Questa è la nostra vittoria. Grazie per tutto quello che avete fatto per me, per il vostro sostegno e per il vostro amore. Grazie alla mia famiglia, a mio fratello Luca Onestini e alla mia bella fidanzata Adara Molinero. Siamo una cosa sola fino alla morte”. A proposito della donna che gli ha rubato il cuore, la mamma di Gianmarco ammette di aver dubitato della sua buona fede: “È una ragazza molto bella, ma mi è piaciuta di più nella seconda parte, nella prima mio figlio ha sofferto molto”. Lui invece non ha dubbi, anzi si è detto pronto a lasciare l’Italia per vivere insieme a lei.

L’amore tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero

La loro storia è stata molto travagliata. Nata come un’amicizia dentro la casa del ‘Grande Hermano Vip’, si è presto trasformata in amore e il pubblico spagnolo ha puntato il dito contro il ragazzo, perché ai tempi lei era fidanzata e con un bambino di pochi mesi. Molti l’hanno accusato di essersi ingiustamente avvicinato ad una donna impegnata. Lui quindi non è stato molto gradito dai telespettatori che lo hanno additato come causa del naufragio della sua storia col compagno, Hugo Sierra, mentre lei ha vinto l’edizione. A programma terminato, i due hanno avuto modo di rivedersi, di riabbracciarsi e dichiararsi il loro amore. La modella spagnola ha lasciato il compagno per Gianmarco Onestini e insieme hanno partecipato a ‘El tiempo del descuento’, spin-off del programma, in cui i concorrenti si chiudono nuovamente dentro la casa per un mese, per raffrontare questioni lasciate in sospeso.

Luca Onestini ha sempre difeso il fratello

Da buon fratello maggiore, Luca è stato parecchio vicino a Gianmarco nel corso dell’esperienza spagnola, in particolare nella storia d’amore vissuta con Adara Molinero, per paura che il giovane soffrisse. Prima dall’Italia era intervenuto contro il pubblico spagnolo perché smettesse di additarlo come malintenzionato: “Gianmarco non è un playboy, è una persona che rispetta molto gli altri, anche se essendo single potrebbe fare quello di cui ha voglia. L’unica colpa che ha Gianmarco è sentire il fascino di Adara”. Poi, una volta finito il reality, ospite in studio aveva chiesto direttamente alla modella e vincitrice, di guardarlo negli occhi e giurargli l’amore per suo fratello.