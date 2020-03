Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: “Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita. Lo hanno comunicato entrambi i cantanti, tramite una Instagram Story, condividendo lo stesso messaggio rivolto ai loro fan. Un amore iniziato nel 2006, proseguito tra alti e bassi, interrotto per qualche tempo nell’estate del 2017, ma ripreso poco dopo. Le voci su una nuova crisi di coppia circolavano già da alcune settimane, ma adesso la loro rottura è ufficiale. Parole sofferte, ma che lasciano intendere si sia trattata di una decisione comune:

Io e Anna non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata.

I motivi della loro crisi nel 2017

Anche se questa volta sembra un addio definitivo, non è la prima volta che la coppia attraversa una crisi. Era successo già nel 2017: la notizia aveva lasciato di stucco e i fan si erano chiesti perché fosse finito l’amore tra i due cantanti che sembravano così affiatati. Accantonata l’ipotesi tradimento, Anna Tatangelo aveva spiegato i motivi precisi che l’avrebbero spinta a imboccare la porta e a non guardarsi indietro. Fra i motivi scatenanti della sua scelta, il matrimonio mai arrivato, neanche dopo il divorzio del cantante dalla sua prima moglie, e un secondo figlio, oltre ad Andrea nato nel 2010, che Anna Tatangelo avrebbe voluto e cercato. “Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata”, aveva raccontato lei a Vanity Fair.

Il giallo delle nozze mai arrivate

Dalla separazione nel 2017 all’amore ritrovato

Durante la separazione, la cantante ha abbandonato la lussuosa villa all’Olgiata, quartiere romano, dove viveva con il compagno, per trasferirsi in un appartamento ai Parioli. È a quel periodo che le sono stati attribuiti numerosi flirt, da quello con Bobo Vieri a Stash dei The Kolors fino a Giovanni Caccamo, tutti smentiti. Nella sua vita c’era solo il figlio Andrea, avuto dal cantante nel 2010 ed è anche per il suo bene che, appena un anno dopo, la coppia ha deciso di tornare insieme. Gigi D’Alessio ha riconfermato pubblicamente il ritorno di fiamma e nel 2018 al settimanale Oggi ha confessato: “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”.

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

La loro storia è venuta allo scoperto nel 2006 creando parecchie polemiche per via della differenza di età: lei aveva appena 19 anni, lui 39. Gigi D’Alessio si lasciava alle spalle un altro matrimonio, tra malelingue e pettegolezzi, quello con Carmela Barbato, conosciuta a 16 anni, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio nel ’86, Ilaria nel ’92 e Luca nel 2003. Dopo la nascita dell’ultima figlia la coppia sarebbe andata in crisi ed è proprio allora che nella sua vita è arrivata Anna Tatangelo, giovane cantante originaria di Sora, una ragazza di periferia che lo avrebbe fatto innamorare. Lei partecipava ai suoi concerti per via del padre, grande fan di Gigi D’Alessio. Poi è arrivata la sua notorietà, con la vittoria a Sanremo. “Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che vorrei farti ascoltare”. Da lì, complice il loro duetto di successo “Un nuovo bacio”, sono diventati una coppa nella musica e nella vita.