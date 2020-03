Gigi D’Alessio solo al compleanno della figlia Ilaria, Anna Tatangelo era tornata a Sora

La crisi che ha spinto Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a lasciarsi era nell’aria da tempo, forse anche da più di un mese. Ma una prima avvisaglia, l’antefatto di quella che sarebbe diventata la portata principale dell’ultimo gossip che li coinvolge, si nascondeva nelle pieghe dei profili social dei protagonisti di questa storia. Di Ilaria, in particolare, la figlia che Gigi D’Alessio ebbe dalla prima moglie Carmela Barbato e che aveva già denunciato il suo cattivo rapporto con la “matrigna”, salvo poi pentirsene e scusarsi per l’irruenza. Il 12 febbraio scorso è stato il compleanno di Ilaria, festeggiato con gli amici di sempre. Al party organizzato in casa era presente Gigi ma non la compagna Anna. Lo si vede dalle foto postate da Ilaria su Instagram, scatti in cui tagga il padre e il fratello Claudio ma che non la vedono mai fare il nome della donna contro la quale si era scagliata qualche anno fa.

Anna Tatangelo a Sora, dove vivono i suoi genitori

Impossibile stabilire con certezza dove fosse precisamente Anna il 12 febbraio scorso. Non a festeggiare Ilaria, pare, a differenza del compagno e padre di suo figlio Andrea. Le prime notizie certe circa i suoi spostamenti risalgono al 17 febbraio, pochi giorni dopo quel party. La cantante posta una foto da Sora, città laziale in cui è nata e dove vivono ancora i suoi genitori. È lì che Anna si rifugia quando la pressione diventa troppo forte. “Rigenerarsi” aveva scritto a corredo di quell’immagine. Rigenerarsi dalla fatica, lo abbiamo appreso oggi, che il tentativo fallito di salvare un rapporto importante richiede.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati

Anna e Gigi hanno deciso di dirsi addio, questa volta definitivamente salvo colpi di coda dell’ultima ora. Lo hanno comunicato via Instagram, il mezzo di comunicazione diventato il preferito dai famosi di tutto il mondo. Hanno redatto insieme un messaggio che sgombra il campo da eventuali dubbi rimasti irrisolti. “Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono” scrivono, firmando l’ultima comunicazione di coppia. Una coppia che ha smesso di esistere forse già da mesi.