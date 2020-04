Gigi Hadid e Zayn Malik saranno presto genitori

Gigi Hadid e Zayn Malik diventeranno presto genitori: questa è la notizia che impazza sul web, i fan della coppia hanno immediatamente appreso che la top model e l’ex One Direction avranno presto un bambino, come riporta anche il tabloid americano TMZ, secondo cui lei sarebbe in dolce attesa da più di due mesi.

Avranno presto un bambino

Solo qualche giorno Gigi Hadid festeggiava il suo compleanno nella tenuta di campagna dei genitori, in Pennsylvania, dove si è riunita insieme alla sorella, Bella, e proprio al suo fidanzato Zayn. La top model ha compiuto 25 anni e ha organizzato una piccola festicciola pubblicando foto e video sul suo profilo Instagram, in cui si mostrava felice accanto alla sua dolce metà. In quell’occasione, però, non c’è stato alcun annuncio da parte della coppia che diffondesse la notizia dell’arrivo di un bebè, gli scatti del compleanno sono in effetti tra le prime foto scattate dopo l’ufficiale rappacificazione dei due che, da qualche tempo, avevano preso strade diverse senza mai dimenticarsi completamente. Con la gravidanza Gigi e Zayn è molto probabile che la coppia più ammirata dello show business diventi ancora più solida.

Il ritorno insieme dopo essersi lasciati

In effetti, fino all’inizio di gennaio di quest’anno, quando sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di New York, il loro ritorno sembrava l’ennesimo vociare attorno a quella che è stata la speranza di migliaia di fan della coppia che, nonostante fossero separati, ha sempre fatto il tifo per un ritorno di fiamma. Nel 2018, infatti, Gigi Hadid e Zayn Malik dopo tre anni d’amore decisero di lasciarsi, ma da quel momento in poi non sono mai riusciti a stare del tutto l’uno lontano dall’altra. La loro storia, infatti, è scoppiata del 2015 quando la top model aveva già sfondato nel mondo della moda e Zayn era in procinto di lasciare gli One Direction.