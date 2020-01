Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme

Gigi Hadid e Zayn Malik, dopo più di un anno dalla fine delle loro storia d’amore, sono tornati insieme. La modella e il cantante, ex membro degli One Direction, hanno ritrovato la complicità che avevano perso e che li aveva portati a separasi.

I due sono stati avvistati a New York, l’uno sotto il braccio dell’altra, diretti secondo quanto riportato dal Daily Mail in un locale per festeggiare il ventisettesimo compleanno del cantante. Alla cena sarebbero stati presenti anche la sorella di lei, Bella Hadid e la madre delle due, Yolanda, ai festeggiamenti si è aggiunta anche la pop star Dua Lipa. L’avvistamento della coppia toglierebbe ogni dubbio su un possibile ritorno di fiamma che sembrava essere nell’aria già da dicembre 2019, quando la modella aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si cimentava in una ricetta scritta dalla mamma dell’ex star della boy band più nota degli ultimi anni.

La loro storia d’amore

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno iniziato a frequentarsi nel 2015, entrambi erano reduci da due relazioni importanti: lei aveva chiuso una storia con Joe Jonas, mentre lui aveva troncato da poco con Perrie Edwards. Da subito è scoppiato l’amore tra loro che sono diventati immediatamente una delle coppie più chiacchierate dello show business, giovani belli e famosissimi, sono stati spesso protagonisti delle cronache rosa, sebbene il loro rapporto sembrava andasse a gonfie vele.

Eppure, a marzo 2018, qualcosa deve essersi rotto tanto da portare entrambi alla decisione di mettere un punto alla loro relazione, sebbene abbiano continuato a frequentarsi nei mesi successivi, annunciando in maniera ufficiale di essersi lasciati solo a gennaio 2019. Dimostrazione del fatto che tra loro ci fosse un legame intenso, è il fatto che siano sempre rimasti amici, questo potrebbe spiegare il loro ultimo riavvicinamento che, di sicuro, renderà felici coloro che da sempre facevano il tifo per un ritorno di fiamma. Sembrerebbe, quindi, che i fan più speranzosi siano stati accontentati.