Giordano: “Sarebbe bello avere un dg ma non avverrà!”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Antonio Giordano, ai microfoni di Radio Marte.

Antonio Giordano ha sia commentato i principali profili per la prossima panchina azzurra e sia l’assetto societario:

“Sarri ed Allegri sono straordinari, a mio avviso Allegri è il più bravo di tutti, ha tutti gli elementi umani che deve avere un grande allenatore. E’ il più intelligente , è oltre, rientra nei fuoriclasse. È il moderno Ancelotti. Non a caso ha vinto la Panchina d’Oro allenando una squadra di metà classifica, il Cagliari, che offriva un calcio straordinario, che divertiva. Inoltre sa far giocare benissimo la squadra con il 4-3-3. “

Sulla Società…

“Certe figure che servono da collante, come il dg, sono state archiviate dal Napoli. L’ultimo è stato Fassone, poi c’è stato l’incentramento sul presidente. Per quanto possa essere bello, non avverrà un ritorno al passato.”

