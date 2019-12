Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Dubai dopo l’annuncio delle nozze, con loro la figlia di lei

Prove di viaggio di nozze per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che dopo il Natale in famiglie e l’annuncio del loro matrimonio sono volati a Dubai per trascorrere una vacanza romantica. Continua la favola del nuotatore e della showgirl, che presto coroneranno il loro amore con le nozze. Lui ha scelto proprio il 25 dicembre per farle la proposta che i fan della coppia stavano aspettando.

La vacanza a Dubai

Chissà se la coppia Magnini-Palmas avrà incontrato Alessia Marcuzzi, presente con i figli e l’ex Simone Inzaghi, o i tanti vip italiani che hanno scelto il lussuoso emirato come meta di queste feste. Più che una luna di miele prima del fatidico sì, quella di Filippo e Giorgia è una vacanza da “famiglia allargata”. Come si scopre andando a guardare le foto del viaggio a Dubai pubblicate sui rispettivi social, la coppia ha infatti portato con sé la figlia di lei, Sofia. La ragazzina è nata nel 2008 dalla lunga relazione che la Palmas ha avuto con il calciatore Davide Bombardini. Insieme, i tre hanno visitato le meraviglie della città araba, dalla Burj Khalifa – il grattacielo più alto del mondo – all’acquario e al giardino fiorito Miracle Garden.

L’annuncio delle nozze a Natale

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposeranno, ora è certo. I fan aspettavano questa notizia da mesi, ma lui ha pensato di fare la proposta il giorno di Natale, sotto l’albero, come nei film più romantici. Entrambi hanno vissuto relazioni molto importanti prima di incontrarsi: la ex Velina, dopo la storia con Bombardini, è stata a lungo legata all’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti, mentre Magnini ha avuto una storia con Federica Pellegrini. L’amore tra lo sportivo e la showgirl è sbocciato con un colpo di fulmine ufficialmente il 15 marzo 2018 e presto li porterà all’altare. A questo punto, si attende soltanto l’ufficializzazione della data.