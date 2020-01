Giovanna Abate contro Giulio Raselli: “Non ha avuto tatto, gli avrei tirato una scarpa”

A Uomini e Donne, è andata in scena la scelta di Giulio Raselli che ha deciso i lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a Giulia D’Urso. È finita malissimo invece con Giovanna Abate, la “non scelta” con cui Raselli ha avuto un pesante scontro. Subito dopo la diretta della puntata, Giovanna ha offerto le sue prime impressioni su Witty Tv, dicendosi molto delusa da Giulio verso il quale ha pronunciato parole durissime:

Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto neanche alla fine con me. È vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e incontrati con il nostro modo un po’ crudo. Però io mi aspettavo da una persona che reputo intelligente (ma forse l’ho sopravvalutato) un trattamento diverso. Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi nel volersi ‘sbolognare’ per andare di là, avrei preferito vedere una persona realmente dispiaciuta per il percorso che finiva e per il mio interesse. Giusto che sia stato diretto e sincero, ma mi aspettavo il tatto, che avrebbe contraddistinto un uomo da uno stupido. Ci sono cose che vanno dette e altre che non vanno detto, ci sono i modi per dire tutto e per alleviare anche il dolore dell’altro. Gli sono stata appresso per 4 mesi e l’ho idealizzato per la persona che non è! Ha chiuso con un “ciao”, non gli ho tirato una scarpa perché l’avrei preso in fronte. Ero sempre quella che andava a riprendere. Avrei preferito avere più delusione per un amore mancato che una delusione per una persona. Lui mi ha dato un motivo per non stare male, che è stato il trattamento finale.

Cosa si sono detti Giovanna e Giulio a Uomini e Donne

Insomma, Giovanna non l’ha presa bene. Non tanto per il “no” ricevuto nella scelta di Giulio, quanto per quella lite accesa che ha chiuso il suo percorso di corteggiamento. Nel corso del confronto con Giulio, quando lei ha messo in dubbio i sentimenti di lui sostenendo di essere stata “presa in giro”, lui si è alterato e ha chiuso il colloquio rapidamente: “Puoi andare per me. A posto così“. Un atteggiamento che ha irritato profondamente Giovanna: “Avrei voluto dire due parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo“.

Le parole di Giulio e Giulia dopo la scelta

Sempre su Witty, un altro video ha mostrato le prime dichiarazioni di Giulio e Giulia. Raselli si dice innamoratissimo della D’Urso: “Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice”. Subito dopo la scelta, Giulio ha contattato la madre Silvana, che si è detta contentissima e commossa per la decisione del figlio di stare con Giulia. Quest’ultima, che vive a Milano ma è originaria del Salento, ha già manifestato l’intenzione di presentare il neofidanzato ai suoi famigliari: “Me lo porto giù in Puglia!“.