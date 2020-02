Giovanna Civitillo e la romantica dedica ad Amadeus: “Sei stato bravissimo amore mio”

Martedì 4 febbraio, ha avuto inizio il Festival di Sanremo 2020. La prima serata è stata premiata da ascolti da capogiro. A guardare la kermesse canora 12.841.000 spettatori con uno share del 52,2%. Per trovare un dato migliore, occorre risalire al Festival condotto da Paolo Bonolis, tenutosi nel 2005. Insomma, Amadeus al momento può tirare un sospiro di sollievo. Tutto è andato per il meglio. A sostenerlo, in prima fila, la moglie Giovanna Civitillo che in queste ore, gli ha rivolto una tenera dedica sui social.

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è sempre al fianco di Amadeus. La showgirl lo ha difeso a spada tratta quando il conduttore è stato accusato di sessismo e nel corso della prima serata del Festival di Sanremo era seduta in prima fila a rassicurarlo. Dopo la puntata, ha pubblicato un messaggio per lui nel profilo Instagram di coppia. Giovanna Civitillo si è complimentata con il marito: “Ovviamente sono di parte, ma sei stato bravissimo amore mio”. La dedica è accompagnata da una foto che ritrae la coppia stretta in un abbraccio in camerino, probabilmente poco prima della diretta.

La prima serata del Festival di Amadeus 2020

La prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stata caratterizzata dalla presenza di Fiorello e di Tiziano Ferro. Lo showman e il cantante continueranno a presenziare anche nelle prossime puntate. Commovente il monologo di Rula Jebreal sulla violenza sulle donne, che ha causato le lacrime della stessa Giovanna Civitillo. Tra gli ospiti, Emma, Antonio Maggio e Jessica Notaro e Al Bano e Romina Power che hanno eseguito un medley. Si sono esibiti 12 Big. La classifica ha visto svettare al primo posto Le Vibrazioni con la canzone ‘Dov’è‘. Infine, le Nuove Proposte Leo Gassmann e Tecla Insolia si sono guadagnati la semifinale.