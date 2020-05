Giucas Casella sarà nonno, lacrime di gioia per il figlio James: “Sono felicissimo”

Grande gioia per Giucas Casella, che diventerà nonno per la prima volta. Il celebre illusionista televisivo ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dato il lieto annuncio nel corso di un collegamento con Pomeriggio 5 mercoledì 6 maggio. Casella è scoppiato in lacrime per la commozione: il figlio James sarà presto papà.

È verissimo, divento nonno! Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima. Sono felicissimo. Nascerà a fine luglio, primi di agosto.

Il dolore per la distanza dal figlio James

Il sesso del bebè non è stato divulgato da Giucas, che ha ammesso di aver passato un periodo molto difficile, per l’impossibilità di vedere James in questi mesi di quarantena. Ha confessato che qualche settimana fa, particolarmente provato dall’isolamento, ha trovato conforto in una telefonata con Barbara D’Urso. La conduttrice, durante la diretta, ha ribadito il suo sostegno all’amico: “Tuoi figlio fa il medico e se non è venuto a trovarti è per protezione nei tuoi confronti. Quella sera piangevi, eri in pieno panico perché James non veniva a trovarti“. Casella ha spiegato che anche la compagna di James lavora in ospedale, come medico chirurgo. Per questo motivo la coppia sta seguendo un rigido protocollo durante la gravidanza di lei, al fine di evitare ogni rischio: “Ora lei è in maternità e stanno in camere separate, mangiano con la mascherina“. L’ipnotizzatore è segregato in casa da due mesi e soffre molto per questa distanza, mitigata però però dalla felicità dell’imminente nascita del nipotino.

Chi è James, il figlio di Giucas Casella e della ex Carol

James, classe 1987, è nato da una relazione giovanile tra Casella e Carol Torr. Per moltissimi anni, Giucas non ha parlato di lui, tenendo sostanzialmente “segreta” la sua paternità, per tutelare la privacy del figlio. Solo in tempi relativamente recenti ne ha parlato, apparendo insieme al ragazzo a Vieni da me: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”. Nonostante l’iniziale ritrosia, Casella ha poi deciso di crescere James, ottenendone l’affido esclusivo: il ragazzo è stato allevato dal padre e dalla sua storica compagna Valeria Perilli. “Mi sono confidato con Pippo Baudo“, spiegò Giucas, “che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà“.