Giuffredi: “Ko col Milan incidente di percorso, il Napoli tornerà quello di sempre.Sui rinnovi vi dico”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal commentando il Ko del Napoli col Milan, soffermandosi anche sul tema rinnovi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Io sono molto tranquillo, credo sia un incidente di percorso come capitato contro l’Inter e contro la Lazio. Il Napoli dopo quelle due sconfitte ha dimostrato di saper tornare a correre e a fare grande calcio. Merito poi al Milan, a volte dimentichiamo gli avversari ma è stato un grandissimo Milan che ha fatto una partita straordinaria. Ma per me è stato solo un incidente di percorso, meglio tutto storto in una partita che in più partite. Non dobbiamo aver paura di nessuno perché abbiamo l’allenatore più forte d’Italia. Spalletti ha dimostrato di essere il migliore in Italia e tra i più forti in Europa. Abbiamo un gruppo di ragazzi che a livello comportamentale sono stati esemplari, hanno espresso il più bel calcio in Italia.

Non bisogna avere neanche un dubbio su quello che è il valore del Napoli e di Spalletti. Già venerdì a Lecce ci sarà la reazione, non ho nessun dubbio. Poi noi addetti ai lavori e i giornalisti dobbiamo dare quel calore alla squadra che siamo abituati a dare sempre. Il mister e i suoi ragazzi ci porteranno al trionfo che tutti noi aspettiamo, non dobbiamo avere un minimo di dubbio su questa squadra. Questa sconfitta sarà salutare, farà alzare ancora di più il livello al Napoli.

Rinnovo di Di Lorenzo? Sono d’accordo con De Laurentiis, dobbiamo fermarci con i festeggiamenti e nel parlare dei rinnovi. Dobbiamo solo pensare a vivere partita dopo partita in modo positivo, adesso è giusto non parlare più di niente”.

