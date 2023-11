Giuffredi: “Gaetano deve giocare di più, pronti ad andare altrove per avere più spazio”

Giuffredi parla del poco spazio concesso a Gaetano

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha commentato l’andamento del suo assistito in maglia azzurra. Visto il poco spazio concesso in questa prima parte di stagione, non ha escluso anche la possibilità di trasferimento. Ecco quanto dichiarato:

“Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse.”

