Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, in un video di Benji e Fede e al GF Vip per Aristide Malnati

La finale di Amici Speciali si è aperta con una sorpresa: la notizia che Stash diventerà padre per la prima volta. Quell’emozionante momento di televisione ha acceso i riflettori sulla vita privata del leader dei The Kolors, con particolare riferimento all’identità della misteriosa fidanzata tenuta celata fino a quel momento. La compagna incinta di Stash è Giulia Belmonte, 25enne modella e giornalista televisiva abruzzese. Per entrambi si tratta del primo figlio. Giulia, già molto popolare sui social (il suo profilo Instagram conta oltre 100 mila follower ), non è un volto nuovo per gli appassionati di musica e televisione.

Il video per Aristide Malnati al Gf Vip

I più attenti avranno riconosciuto in questa giovane e bellissima giornalista una delle protagoniste della sorpresa realizzata al Grande Fratello Vip per Aristide Malnati. Il celebre egittologo, rimasto nella Casa fino al giorno della finale, ricevette un video realizzato da due amiche e colleghe. Proprio Giulia, fidanzata di Stash, fu una delle due protagoniste del filmato girato insieme all’amica Virginia Reniero. Le due conducono insieme a Malnati la trasmissione “Storia e Mistero”, in onda su Telenova. “Sono amiche, le figlie che non ho mai avuto” disse Aristide di entrambe.

in foto: La sorpresa di Giulia Belmonte ad Aristide Malnati

Giulia Belmonte nel videoclip di Dove e Quando

Modella oltre che giornalista televisiva, Giulia è stata tra i protagonisti del fortunato videoclip di “Dove e Quando”, hit dell’estate 2019 firmata da Benji e Fede. Il video della canzone vede la compagna di Stash recitare nel ruolo della fidanzata raggiunta da Federico Rossi. Giulia, 25 anni, diventerà madre tra qualche mese. A ufficializzare la notizia della gravidanza è stata Maria De Filippi che, in diretta ad Amici Speciali, ha chiamato Stash al centro dello studio per mostrargli la prima ecografia del suo bambino. Giulia ha collaborato alla realizzazione della sorpresa.