Giulia Calcaterra: “Ho lasciato la tv, troppo trash. Alessia Reato chi?”

Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? L’ultima esperienza dell’ex Velina di Striscia la Notizia risale al 2017, come concorrente dell’Isola dei Famosi, al centro di pesanti liti con Raz Degan. Poi, la showgirl ed ex ginnasta è letteralmente sparita dal piccolo schermo e resta attivissima su Instagram dove pubblica foto da influencer dedicate alla sua passione per lo sport e i viaggi in luoghi esotici. Recentemente ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando che la sua lontananza dalla televisione è una sua precisa scelta. Quella in tv è stata anzi una parentesi giovanile che è ben felice di essersi lasciata alle spalle. Il suo giudizio nei confronti del mondo televisivo italiano è tutt’altro che positivo:

Perché ho lasciato il mondo dello spettacolo? Perché non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno rinchiusa dentro uno studio sottoponendomi al giudizio di un pubblico che non mi compete dovendo apparire ciò che non sono. Non so perché siete così fissati con questo mondo televisivo, guardate che è un lavoro normalissimo e con molti meno soldi di quanto i vostri sogni vi abbiano raccontato. Ogni tanto sento di quelle leggende sul mondo della tv che rimango basita, BASITA! Un po’ meno ragazzi. Si può anche ambire ad altro nella vita, è stato divertente ad ad una certa e poi anche basta. Too trash. Magari quando avrò 40 anni e la tv sarà diventata più interessante chi lo sa, avere qualche documentario o programma sugli sport o viaggi non sarebbe male. Ma non è ciò che interessa ora al pubblico televisivo, quindi di conseguenza non c’è posto per un individuo come me. Spero di essere stata chiara.

La frecciatina alla ex collega di Striscia Alessia Reato

La 28enne piemontese salì sul bancone di Striscia la notizia nella stagione 2012-13. Pur ammettendo di aver conservato buoni rapporti con la produzione del tg satirico, la Calcaterra ha spiegato di non frequentare altri personaggi della tv. A chi le ha chiesto se vede qualcuno del mondo dello spettacolo, ha risposto con un candido e deciso “No”. La risposta che ha però scatenato maggior stupore è quella alla domanda se lei e Alessia Reato, sua compagna d’avventure a Striscia, siano ancora amiche. “Io e chi?“, è stata la replica. Si era già parlato in passato di qualche piccolo screzio tra le due, ma ora appare chiaro che i rapporti tra le due siano chiusi.

Giulia Calcaterra fidanzata con Nick Pescetto

Ai tempi dell’Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra era legata a Diego Dario. La loro storia è finita nel 2017, come svelò lei stessa spiegando di aver sofferto di depressione dopo il reality. Oggi, è felice accanto a Nick Pescetto: nato in Brasile e cresciuto in provincia di Genova, di professione produce contenuti digitali per il web e i social e condivide con Giulia la passione per gli sport estremi e i viaggi.