Giulia De Lellis e Andrea Damante: 4 anni d’amore dalla scelta a Uomini e Donne, spuntano gli anelli

Fiori, bigliettini romantici e uno scambio di anelli: così Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno festeggiato 4 anni di vita insieme, turbolenta e chiacchieratissima. Tanti ne sono passati da quel 20 maggio 2016 che li vide fidanzarsi ufficialmente di fronte alle telecamere di Uomini e Donne. Da allora i Damellis, come li chiamano i fan, sono una delle coppie più amate, shippate e seguite della tv italiana, adorate da una schiera di spettatrici che non perdono un istante della vita dei loro beniamini, puntualmente documentata via social.

L’anniversario di Giulia De Lellis e Andrea Damante

Sono stati proprio le “Bimbe” di Giulia a notare che nelle ultime ore entrambi sfoggiano lo stesso anello al dito, una fede griffata Chanel indossata per festeggiare il recentissimo ritorno di fiamma dopo una lunga separazione. Come svelano le Instagram Stories, Andrea ha regalato a Giulia un romantico mazzo di rose rosa e ha festeggiato con lei tra palloncini colorati, un bigliettino con dedica d’amore e un regalo in una scatola rossa a forma di cuore (più in basso, tutte le immagini). Ulteriori dettagli restano intimi e segreti, con buona pace di chi li segue da quotidianamente da 4 anni.

I Damellis dalla scelta a Uomini e Donne a oggi

Da quel 20 maggio ne è passata di acqua sotto i ponti, è il caso di dirlo. Certamente tra le coppie più adorate di Uomini e Donne, Damante e la De Lellis hanno cavalcato la ribalta televisiva raggiungendo una popolarità enorme. Hanno partecipato a un Grande Fratello Vip a testa, ma alla fine il grande salto l’ha fatto Giulia, più presente in tv del compagno (ha lavorato pure con la Gialappa’s Band) e soprattutto seguitissima sul web, dov’è un’influencer tra le più affermate per il suo lavoro intenso con i brand di moda e i tutorial su make up e prodotti di bellezza (anche se i numeri della Ferragni restano ancora lontani). Intanto, la liason con Damante si è districata tra separazioni e ritorni di fiamma, come una telenovela. I due si sono lasciati una prima volta nel 2018, per poi rivivere una breve riconciliazione nel 2019 e tornare (definitivamente?) insieme nel 2020, in piena quarantena da coronavirus. Nel frattempo, lei ha avuto relazioni con Irama e Andrea Iannone e ha fatto parlare per il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, sui tradimenti che avrebbe ricevuto da Damante stesso. Libro che non ha impedito ai due di riunirsi, per la gioia del pubblico.