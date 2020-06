Giulia De Lellis e Andrea Damante prendono un cane: Tommaso Kowalski e ha già migliaia di follower

Un altro desiderio di Giulia De Lellis è stato avverato: l’influencer è riuscita a convincere Andrea Damante a prendere un cane, nonostante il deejay veronese non sia mai stato d’accordo con questa scelta. Alla fine, però, la 24enne è riuscita a spuntarla ed ecco che nelle stories della coppia su Instagram, compare Tommaso Kowalski.

Un nuovo arrivato in famiglia

Un nome particolare per questo piccolo volpino di Pomerania che ha ufficialmente allargato la famiglia dei Damellis. Insieme a Milano i tre sembrano già essere inseparabili, sin dai primi momenti della mattinata, quando Andrea Damante presenta al mondo di Instagram il tenero cagnolino, scrivendo: “Tommy the king is back in town”. Non mancheranno momenti esilaranti che la coppia trascorrerà alle prese con il nuovo arrivato, che andrà ad arricchire le giornate dei due fidanzati, che adesso vivono ufficialmente insieme nella città lombarda, dopo aver trascorso il lockdown a Roma con i famiglia dell’influencer.

Il profilo dedicato al cagnolino

Ovviamente non poteva mancare un account dedicato al cane della coppia, quale modo migliore di presentarlo se non tramite un video. Ed ecco che sul profilo della De Lellis compare un post, dove il piccolo Tommaso viene ripreso intento a giocare con la sua padroncina, che scrive: “Ciao, io sono Tommaso. Mi volete già bene vero?”. A quanto pare, sì, dal momento che nell’arco di 5 ore il nuovo arrivato dei Damellis ha conquistato ben 13mila follower sul profilo a lui dedicato. Quasi un record, ma il piccolo Kowalski dovrà vedersela con dei competitor illustri, come Matilda Ferragni, il cane della celebre web influecer che può vantare ben 356mila seguaci. Insomma, non sarà vita facile per lo Spitz di Pomerania che dovrà conquistare un pubblico sempre più folto, intanto la sua prima foto ha ottenuto quasi 29mila like, un traguardo non da poco e degno dei suoi ‘genitori’ famosi.