Giulia De Lellis e Andrea Damante si allenano sul balcone: il primo video insieme in quarantena

Finalmente Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di farsi vedere, insieme, durante la quarantena. Il bel deejay veronese ha pubblicato dei video sul suo profilo Instagram nei quali utilizza la sua dolce metà come “peso” per il suo allenamento quotidiano. Una scenetta che ha scatenato la gioia dei fan, che non aspettavano altro di vederli nuovamente insieme, sebbene fosse ormai scontato che la coppia stesse trascorrendo questi giorni di isolamento forzato sotto lo stesso tetto.

La story che ufficializza il ritorno

Solo qualche settimana fa gli scatti del settimanale Chi avevano mandato in visibilio coloro che, nonostante la storia con Andrea Iannone, speravano che Giulia De Lellis potesse tornare tra le braccia del suo Dama. E così è stato. Dopo svariati indizi che avevano fatto pensare ad un ritorno della coppia, quegli scatti hanno consacrato il ritorno ufficiale dei Damellis. Finora, però, nessuno dei due si è mostrato in compagnia dell’altro in qualche video o foto, e quando stava per succedere la prova che tutti aspettavano è stata immediatamente cancellata. Ragion per cui, quella che potrebbe sembrare una semplice story in quarantena, è una vera e propria ufficializzazione della loro love story.

Insieme dopo la rottura con Iannone

Andrea Damante, però, ha voluto precisare che non si sono mai visti quando lei stava ancora con il campione di MotoGp. Ricordiamo, infatti, che la crisi attraversata dall’influencer con il suo ex risalirebbe al periodo in cui lui è risultato positivo al test antidoping, momento dopo il quale lei ha voluto riflettere sulla sua vita. La De Lellis non ha mai nascosto il fatto che, ogni tanto, continuasse a sentire il suo storico fidanzato, ma nulla aveva fatto presagire ad un ritorno, nonostante le altissime speranze dei fan della coppia. I due fidanzatini si sarebbero riavvicinati prima che scoppiasse la pandemia, motivo che li avrebbe spinti a trascorrere questi giorni di isolamento forzato insieme.

La gioia incontenibile dei fan sui social

L’hashtag Damellis è impazzito immediatamente su Twitter, dove è al secondo post tra le ricerche e i trend del social network, sintomo di quanto le vicende della coppia siano state al centro del gossip nostrano, ma soprattutto abbiano appassionato orde di fan che non hanno mai digerito la loro rottura. Le cosiddette “bimbe di Giulia De Lellis” hanno finalmente urlato di gioia nel vedere l’amore trionfare, anche se sotto forma di un allenamento sul balcone.