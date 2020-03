Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, le prime foto ufficiali della pace

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero tornati insieme. Ancora una volta, dopo le lunghe crisi vissute. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi che ha sorpreso i due insieme a Pomezia. Il deejay sta trascorrendo la quarantena a casa della sua compagna, ritrovata dopo la rottura di lei con Andrea Iannone. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha fotografati di ritorno dal fare la spesa. A Pomezia non sono da soli, anche i familiari dell’influencer stanno trascorrendo la quarantena insieme a loro.

Tutti gli indizi della pace

De Lellis e Damante si sarebbero riappacificati poco prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus in Italia. Proprio recentemente, in una Instagram story, Giulia aveva raccontato ai suoi follower che quanto sta accadendo in Italia l’aveva spinta a riconsiderare la sua vita e le sue priorità. Tra le righe del messaggio di nascondeva, bene in evidenza a dire il vero, la voglia della romana di seppellire l’ascia di guerra e perdonare l’ex compagno che aveva lasciato a causa di una serie di tradimenti, poi raccontati nel suo libro.