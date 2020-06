Giulia De Lellis e Damante verso le nozze, Andrea avrebbe chiesto alla compagna di sposarlo

Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero procedendo spediti verso il matrimonio. Dopo le due lunghe pause che hanno segnato il loro rapporto, le relazioni più o meno importanti vissute con partner diversi, e la consapevolezza maturata di non essere mai riusciti a dimenticarsi del tutto, l’influencer romana e il deejay veronese starebbero concretamente pensando alla possibilità di fare il grande passo. Lo riferisce il settimanale Chi, secondo cui Damante avrebbe chiesto a Giulia di sposarlo.

L’indiscrezione del settimanale Chi

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha sorpreso i due durante un’uscita milanese, la prima che la coppia si sarebbe concessa dopo il lungo lockdown vissuto a Pomezia, località nella quale Andrea e Giulia si sono ritrovati dopo l’ultima lunga crisi vissuta. “Si fa sul serio. I Damellis, ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tornati sempre più innamorati” si legge sulla rivista “Chi ha scovato la coppia nella prima uscita dopo il lockdown dettato dell’emergenza Covid-19. Un’uscita che, però, non passa inosservata perché la coppia, dopo avere trascorso il lungo periodo di quarantena a casa di lei, a Pomezia, adesso ha scelto di convivere a Milano, a casa di Damante”. Poi l’indiscrezione circa la proposta di matrimonio che Andrea avrebbe fatto alla sua compagna:

E questa convivenza potrebbe presto allargare i loro orizzonti: i due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani, e ora il sogno si chiama nozze. Andrea non ha regalato l’anello alla compagna, ma le ha chiesto la mano! E gli amici dicono che lei gli abbia risposto: “Sì, lo voglio”.

La parentesi di Giulia De Lellis con Andrea Iannone

A dimostrare che quello che lega Giulia ad Andrea è vero amore è quanto accaduto dopo l’ultima pausa, apparentemente definitiva, che i due hanno preso dal loro rapporto. In quel periodo l’influencer romana ha vissuto una lunga relazione con il motociclista Andrea Iannone, per poi riscoprirsi innamorata di quell’ex compagno che non è mai riuscita a dimenticare completamente. Nemmeno Damante ha mai sinceramente voltato pagina, nonostante le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai due durante quei mesi difficili. È stata la quarantena a Pomezia a chiarire che il rapporto tra la romana e il veronese era di nuovo cambiato. Chiusa la relazione con Iannone, Giulia ha rivisto Damante e, lontani da tutti, i due sono finalmente riusciti a ritrovarsi. E adesso, a pochi giorni dal momento in cui hanno adottato un cagnolino già fornito di personale profilo Instagram, starebbero pensando di portare la loro storia verso la prossima meta.