Giulia De Lellis festeggia il suo 24esimo compleanno come Alice nel Paese delle Meraviglie

Sebbene il compleanno di Giulia De Lellis sia stato la scorsa settimana, esattamente il 15 gennaio, quando la giovane influencer ha compiuto 24 anni, i festeggiamenti non erano ancora stati fatti a dovere. Infatti, ecco comparire sul profilo della bella romana le foto della festa a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, organizzata nella sua città, circondata da tutti i suoi amici più cari.

Giulia come Alice nelle Meraviglie

Un compleanno indimenticabile quello di Giulia De Lellis, la 24enne ha voluto festeggiare a Roma, dopo i primi festeggiamenti avvenuti a Milano, il suo compleanno. Una festa particolare e sicuramente fuori dal comune, dove tutto è stato studiato nei minimi dettagli per rendere quel giorno davvero magico. Il tema scelto è quello di Alice in Wonderland, e tutto infatti ricorda la favola che ha dato vita ad uno dei film d’animazione più noti e amati da grandi e piccini. Personaggi e ambientazione, con tanto di cappellaio matto dalle sembianze di Jhonny Depp che interpretava il ruolo nella pellicola del 2010, fanno da contorno ad un momento emozionante e gioviale. Eppure, la giovane influencer non veste i panni della bella e sognante Alice, come ci si aspetterebbe dalla protagonista della serata.

La dedica di Andrea Iannone

Oltre ai suoi amici più stretti, quelli che riaffiorano dall’adolescenza di Giulia De Lellis, sono presenti anche i suoi familiari, compreso il nipotino che spesse volte vediamo nelle sue storie su Instagram. Non poteva mancare, ovviamente, Iannone che si è detto felice di essere accanto a Giulia in un giorno importante come quello del suo compleanno: “Sono contento di essere qui, con tutti gli amici di Giulia, sono contento di avervi conosciuto, Giulia tu sei una ragazza pura, bella, ti amo lo sai