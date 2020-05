Giulia De Lellis si lava i capelli con il detersivo per i piatti: “Chiedo aiuto ai parrucchieri”

Giulia De Lellis è ormai tornata a svolgere le sue consuete attività, in questa fase di lenta ripresa della vita quotidiana anche ai servizi fotografici per le campagne pubblicitarie è stato dato il via libera. Come spesso accade nel mondo della moda, per realizzare alcuni scatti si ricorre ad alcuni metodi, o per meglio dire, trucchi del mestiere che, però, non sempre hanno un effetto gradito. È quello che deve aver pensato l’influencer che, trovandosi con i capelli a dir poco inzuppati d’olio, ha deciso di ricorrere a dei metodi casalinghi per ridare lustro alla sua acconciatura, ovvero lavandosi la sua folta chioma con un detersivo per i piatti.

Lo shampoo con il detersivo per i piatti

Ebbene sì, sembra strano a dirsi, ma è stata proprio questa l’idea che è venuta in mente a Giulia De Lellis che dopo lo shooting mattutino su una lussuosa terrazza milanese una volta tornata a casa ha voluto rimediare all’artificio degli hair stylist in questo modo a dir poco innovativo. Come mostra nelle sue stories su Instagram, dove fa vedere ai suoi fan i vari step del servizio fotografico di cui è stata protagonista, una volta finita la giornata di lavoro per rimettersi in sesto si è sgrassata i capelli con un detersivo per i piatti, ma la cosa deve averle suscitato qualche dubbio, tanto che è corsa ai ripari chiedendo aiuto. “Chiedo aiuto ai parrucchieri, visto che mi hanno messo litri di olio nei capelli stamattina, ho pensato di lavarli con questo per sgrassare la cute. Poi dopo ho fatto altri due shampoo e devo dire che il risultato è pazzesco, sono bellissimi. Però mi chiedevo, ho sbagliato o si può fare in situazioni come queste?”.

La convivenza a Milano con Andrea Damante

Questa la domanda che attanaglia la 24enne romana che, senza dubbio, avrà ricevuto le risposte tanto attese dai parrucchieri. Intanto al De Lellis, ormai fissa a Milano, si gode la sua convivenza con Andrea Damante, con il quale ha festeggiato quattro anni d’amore dopo la fatidica scelta avvenuta a Uomini e Donne. I due, che sono ritornati insieme da poco, non perdono un attimo per recuperare il tempo perduto stando l’uno lontano dall’altra e infatti, dopo la quarantena insieme, condividono anche la casa milanese del deejay, dal momento che anche l’influencer è costretta ad andare spesso in città, pur vivendo a Roma.