Giulia De Lellis s’infuria coi paparazzi: “Hanno violato una casa privata, è un’ansia perenne”

Giulia De Lellis vittima di un’irruzione dei paparazzi. È quando sostiene lei stessa in uno sfogo pubblicato su Instagram Stories. Da quando si è di nuovo fidanzata con Andrea Damante, e ora che le misure anticoronavirus si sono allentate e i fotografi possono di nuovo “scorrazzare” in cerca di scoop, la popolare influencer è tornata al centro della ribalta gossip. Pare che in questo caso sia avvenuta addirittura una violazione di proprietà privata, con dei cacciatori di scatti penetrati nella proprietà di un vicino per fotografare lei e Damante.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

“Non voglio fare polemica, Voglio solo chiedervi una cosa“, ha scritto una De Lellis spazientita, “Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto non ci sto, non lo posso accettare“. Giulia ha pubblicato un breve video dei fotografi smascherati, sottolineando il loro ingresso in “ABITAZIONI PRIVATE (qui per esempio nel terreno di un vicino” e chiudendo infuriata: “Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?“. Non è certo la prima volta che una celebrity si lamenta di un’invasione di paparazzi ben oltre le regole, basti pensare alla causa avviata (ma persa) da Paola Barale per un topless immortalato a Ibiza all’interno di un pur blindatissimo complesso residenziale.

Giulia De Lellis pubblica la prima foto con Andrea Damante

Intanto, la De Lellis ha pubblicato per la prima volta una foto con Andrea Damante sul suo profilo. In realtà, il primo scatto risale a qualche giorno fa (dal Lago di Como) ma in quel caso il volto del Dama non era inquadrato. La coppia ha lasciato Milano e sta trascorrendo qualche giorno d’amore a Ponza. Gira voce che i due siano addirittura vicini alle nozze. A cementare l’unione, inoltre, è appena arrivato un adorabile cagnolino (Tommaso Kowalski) che ha già un profilo Instagran tutto suo.