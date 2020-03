Giulia De Lellis smentisce la crisi con Andrea Iannone: “È tutto ok, sono solo in relax”

Da qualche settimana Spy ha lanciato l’indiscrezione su una possibile crisi della loro storia. Giulia De Lellis ha partecipato alla Milano Fashion Week, mentre Andrea Iannone si è dedicato agli allenamenti in sella alla sua moto. Inoltre, la loro ultima uscita pubblica risale alla festa di compleanno dell’influencer, il 15 gennaio, e anche sui social non c’è stata più traccia di loro due insieme. Dagospia aveva persino parlato di un possibile flirt tra il pilota e Mariana Yushchak, in quanto i due sarebbero stati pizzicati insieme in un locale milanese. Tutto, insomma, ha fatto pensare che tra la coppia ci fosse aria di crisi e da parte dei fan sono arrivate parecchie frecciatine. Eppure Giulia De Lellis, con una story, ha tolto ogni dubbio e ha fatto sapere che con Iannone è tutto a posto:

Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa.

Andrea Iannone e le indagini per doping

Secondo il settimanale Chi, Andrea Iannone si sarebbe preso una pausa dai social per via dell’indagine per doping che lo ha coinvolto. Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, spiega il magazine di Alfonso Signorini, il pilota avrebbe imposto una pausa dai social anche alla fidanzata, che per questo non pubblicherebbe più stories di coppia con la stessa frequenza di prima. Secondo Chi inoltre, durante il processo che lo ha coinvolto, le immagini pubblicate sui social sarebbero state oggetto di discussione, come prova del cambiamento fisico del motociclista. Giulia De Lellis ha sempre difeso il compagno, pronta a giurare la sua innocenza, ma per ora meglio evitare dichiarazioni d’amore via social, per lo meno fino a quando la questione non sarà definitivamente archiviata.

Giulia De Lellis incontra Andrea Damante

A lanciare dubbi sulla storia d’amore dell’influencer con il pilota, c’era stato anche l’incontro fortuito di Giulia De Lellis con il suo ex storico Andrea Damante. Come ha fatto notare Spy, i due sono stati pizzicati insieme durante uno degli eventi mondani della Fashion Week, tra una sfilata e l’altra. Secondo le indiscrezioni di chi era presente, i due si sarebbero scambiati non pochi sguardi complici. Per di più, dopo gli eventi, Giulia de Lellis ha fatto ritorno nella Capitale per stare vicino alla sua famiglia, lasciando ancora una volta solo a Milano il campione di Moto Gp. Forse, per scampare all’allarme da corona virus.