Giulia D’Urso e Giulio Raselli erano d’accordo? Cosa accadde a Formentera nell’estate del 2019

Finisce oggi 20 gennaio il trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne. L’ex tronista ha scelto con la corteggiatrice Giulia D’Urso, colei che fin da subito sembrava averlo colpito più di tutte le altre colleghe arrivate in trasmissione, al punto da spingere il pubblico a interrogarsi in merito a una pregressa conoscenza tra i due. Torna a casa sconfitta Giovanna Abate, antagonista di Giulia e beniamina del pubblico a casa. Mentre Giulio e Giulia vivono i primi momenti senza telecamere, una fetta di spettatori si è riversata in rete per tornare sulla segnalazione che lo scorso ottobre rischiò di far saltare il trono di Giulio. Raselli accettò di occupare la poltrona rossa a partire da settembre, dopo avere trascorso l’estate a Formentera. Proprio alle Baleari, secondo qualcuno, avrebbe conosciuto Giulia per poi ritrovarla tra le corteggiatrici del dating show di Maria De Filippi.

La foto a Formentera, Giulio conosceva Giulia?

A ottobre 2019, quando Giulia D’Urso è arrivata in trasmissione travolgendo il tronista fin dal suo primo ingresso in studio, si sono moltiplicate in rete le segnalazioni sul suo conto. Un ristoratore italiano trasferitosi alle Baleari sostenne che Giulia aveva lavorato nel suo bar, frequentato da Raselli nel medesimo periodo. A complicare la posizione dei due è stato uno scatto diffuso da Amedeo Venza, foto che risale proprio all’estate scorsa e che mostra un uomo ripreso di spalle mentre tenta di baciare una ragazza mora addossata a un muro.

Gli indizi su Giulia D’Urso e i like su Instagram

La foto in questione non è chiarissima, inquadra due ragazzi ripresi da lontano. L’uomo indossa un capellino che compare in una Instagram stories postata da Giulio in estate. La ragazza, invece, sfoggia un tatuaggio sul piede che sembrerebbe essere proprio quello di Giulia, sebbene questa circostanza sia stata smentita dalla diretta interessata che ha dichiarato che quello in foto non sarebbe il suo tatuaggio. A complicare la posizione dei due è stato il fatto che, benché abbiano sempre dichiarato di non conoscersi, si seguissero vicendevolmente su Instagram. Diversi sono i like di Raselli alla splendida ex corteggiatrice, oggi sua fidanzata, ma messo di fronte a tale circostanza, Giulio si è giustificato spiegando che segue sui social centinaia di persone, comprese quelle che non ha mai conosciuto dal vivo. L’ex tronista ha negato di conoscere Giulia e di essersi accordato con lei in merito al suo trono. Ma la scelta di oggi ha riacceso l’interesse sul conto dei due.