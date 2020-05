Giulia D’Urso svela perché non commenta il trono di Giovanna Abate: “Vengo giudicata e fraintesa”

Giulia D’Urso e Giovanna Abate, nei mesi scorsi, erano rivali a Uomini e Donne. Entrambe, infatti, corteggiavano Giulio Raselli. Il percorso del tronista si concluse in modo burrascoso. Riscopertosi innamorato di Giulia, la scelse. Giovanna Abate, comprensibilmente delusa, ebbe un battibecco con lui prima di lasciare lo studio.

Giovanna Abate, poi, è diventata la nuova tronista del programma di Maria De Filippi. Così, alcuni spettatori si sono rivolti a Giulia D’Urso, chiedendole di commentare le gesta dell’ex rivale in amore. La modella e PR, allora, ha deciso di tagliare la testa al toro e ha chiarito perché preferisce non pronunciarsi sull’esperienza di Giovanna a Uomini e Donne. Ritiene che ogni sua parola possa essere fraintesa:

“Non è che non rispondo per cattiveria o per chissà quale motivo. Semplicemente evito l’argomento perché, nonostante io stia seguendo il trono e non abbia nulla contro Giovanna, ogni volta che esprimo un parere o che mi espongo in qualche modo, sia che il mio parere sia negativo o positivo, c’è sempre qualcuno che fraintende, che percepisce male. Se dico qualcosa di carino, sono finta e sono falsa, se dico qualcosa di brutto sono invidiosa o cattiva. Come la faccio, la sbaglio. Quindi preferisco evitare e parlare di altro”.