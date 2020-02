Giulia Montanarini è incinta, l’ex tronista di Uomini e Donne mamma per la prima volta a 44 anni

Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne è incinta di una bambina. Oggi l’ex letterina di Passaparola ha 44 anni e da cinque vive una storia d’amore con il compagno Gianmaria, lontano dal mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti a Roma, dove lui lavora come medico, due mesi dopo il trasferimento di Giulia Montanarini nella Capitale. Mentre il compagno è già papà di due bambini, un maschio e una femmina nati da una relazione precedente, per la showgirl si tratta della prima gravidanza, arrivata in maniera naturale senza dover ricorrere a cure ormonali, ci tiene a specificare.

Giulia Montanarini racconta la gravidanza

In un’intervista a Diva e Donna, l’ex valletta di Gerry Scotti confida: “Io e Gianmaria ci abbiamo provato ed è arrivata subito, anche se all’inizio lui non aveva intenzione di avere altri figli quest’estate abbiamo deciso di provarci”. Ora la futura mamma è al quarto mese di gravidanza e vorrebbe chiamarla Alice:

Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l’ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…

Giulia Montanarini già provato ad avere un bambino con i precedenti compagni, ma non ci era riuscita, forse, spiega, perché non erano compatibili. Quando ha scoperto di essere incinta faticava quasi a crederci e ha ripetuto cinque volte il test di gravidanza:

Mi sentivo strana, dormivo poco la notte e avevo la tachicardia, poi di giorno mi imbattevo sempre in bimbi piccoli. Sesto senso. A un certo punto sono andata in farmacia e ho comprato il test. L’ho fatto ed ero incinta. Ho chiamato mia sorella, la mia gemella: lei ci ha messo sette anni per avere figli, io non ci credevo e continuavo a chiederle se quei test erano sicuri: ne ho comprati cinque e mi davano tutti la stessa risposta.

Vita privata di Giulia Montanarini

È il 2011 quando Giulia Montanarini arriva a Uomini e Donne, a fianco di Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Già nota al mondo dello spettacolo, è la sorella di Claudia, anche lei tronista nel programma di Maria De Filippi. Alla fine del suo percorso sceglie il corteggiatore Alessio Lo Passo, con il quale però finisce dopo poco tempo. Poi arrivano le esperienze a Ciao Darwin, Beato fra le donne e Carramba. Al cinema si fa conoscere lavorando con Pieraccioni, Parenti e in teatro con Pingitore. Durante la sua partecipazione a La Fattoria nasce un flirt con Marco Basile, si sposano, ma divorziano poco dopo. In seconde nozze Giulia Montanarini sposa il centrocampista del Monza Luisito Campisi, ma anche la loro storia non va per il verso giusto e nel 2011 per un breve periodo frequenta Denny Montesi, ex di Anna Falchi.