Giulia Quattrociocche e Daniele si sono lasciati, Schiavon: “Se ha un altro sono felice per lei”

È finita tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. Lo annuncia l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che fa sapere che la storia sarebbe terminata poche settimane fa, sebbene la rottura sia stata ufficializzata solo oggi. Nel corso di una diretta Instagram, Daniele ha raccontato cos’è accaduto a qualche mese dalla scelta di Giulia: “Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato. […] Io sono rimasto sempre uguale ma dopo che lei si è fatta Instagram abbiamo iniziato a non avere tempo per noi. Inizio a leggere e scrivono che l’ho tradita e si è rotta la fiducia. Ma non è che se vado a ballare, voglio tradirti. Quando manca la fiducia non si può fare nulla”.

Le ragioni della rottura

“La rottura risale a circa due o tre settimane fa” ha fatto sapere Daniele “Purtroppo siamo simili. Quando sbrocco, pur di avere ragione, posso stare settimane senza sentirla”. Ci sarebbe stata una lite e da quel momento i due avrebbero smesso di vedersi e sentirsi:

Abbiamo litigato senza motivo e da quel giorno, uno è rimasto da una parte e uno dall’altra. Se io ho ragione e tu pensi di avere ragione, non devo rincorrere nessuno. Lei ha sbroccato e, se sparisci, o hai un altro o non lo so. Dopo le esperienze che ho avuto dubito anche di me stesso. Se ha un altro sono contento per lei. Ma se avesse un altro me lo avrebbe detto, ci metto la mano sul fuoco.

Saltata la convivenza tra Giulia e Daniele

La lite ha portato i due a scegliere di interrompere il progetto di andare a vivere insieme. Daniele confessa di avere persino preso casa con la sua ex, salvo poi decidere di fare marcia indietro: “La casa l’avevamo preso e quindi stavamo facendo anche i lavori. Si è fermato tutto ormai. Servono rispetto e fiducia, sennò non si va da nessuna parte. Lei si fida di chi le mette la pulce nell’orecchio. Mi dispiace, lo ammetto, ma non rimpiango niente”.