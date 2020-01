Giulia Salemi e il gossip sul nuovo fidanzato, lei: “Il principe azzurro deve ancora arrivare”

Giulia Salemi è tornata al centro del gossip. Da qualche giorno si parla con insistenza della modella e influencer italo-persiana, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe trovato un nuovo amore, o per lo meno un flirt tra le nevi di Courchevel, la località montana francese in cui si trova in vacanza. La stessa ex di Francesco Monte ha parlato (benché in modo piuttosto criptico) della sua attuale vita sentimentale, rispondendo alle domande dei fan.

La paparazzata, Giulia legata a un ragazzo di nome Luigi?

Se dalle numerose stories pubblicate dalla Salemi per raccontare le sue ferie in montagna la giovane influencer non mostra un eventuale accompagnatore, il portale Very Inutil People l’ha paparazzata durante il party di Capodanno: alcune foto mostrano la ex concorrente del Grande Fratello Vip abbracciata a un ragazzo misterioso, mentre sembra scambiare con lui baci ed effusioni. Dai social è intervenuto anche il cronista di gossip Gabriele Parpiglia, il quale sostiene che la Salemi starebbe portando avanti una frequentazione con un ragazzo di Napoli di nome Luigi.

Le parole di Giulia Salemi

Ben diversa è la versione della Salemi, che non ha risposto direttamente a questo gossip, ma ha lasciato intendere di essere single. Lo ha fatto attraverso IG Stories, dove ha replicato così a una fan che le ha augurato di trovare il principe azzurro, di fatto smentendo di avere un fidanzato: “Mandategli un cavallo bianco così fa prima ad arrivare!“. I casi, probabilmente, sono due: o il presunto scoop relativo al fantomatico Luigi è una bufala e il ragazzo in questione è soltanto un amico, oppure si tratta di un semplice flirt che ancora non può essere definito davvero un “nuovo amore”. La Salemi, in ogni caso, sembra intenzionata a mantenere il riserbo sulla sua vita privata, almeno per il momento.