Giulia Salemi: “Il cioccolato è il mio fidanzato. Francesco Monte? Ha avuto un suo perché”

Giulia Salemi è sicuramente una delle influencer più apprezzate sui social network, dove ha un cospicuo seguito di follower. La 27enne piacentina, di origini persiane, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2014, per poi essere consacrata tra i personaggi più noti dello showbusiness con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Come concorrente del reality si è fatta notare non solo per la sua grande sincerità, ma anche perché tra le mura della casa di Cinecittà è nato l’amore con Francesco Monte.

Il ricordo della storia con Francesco Monte

Una storia piuttosto tormentata quella con l’ex protagonista di Uomini e Donne. I due, innamoratisi nella casa più spiata d’Italia, sembrava stessero vivendo un sentimento intenso e destinato a durare a lungo, cosa che, però, non è successa dal momento che la loro storia si è bruscamente interrotta. Giulia Salemi attualmente è single e come spesso afferma scherzando: “Sono fidanzata con il cioccolato“. Le sue esperienze amorose, infatti, sono racchiuse nel libro: “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, edito da Mondadori, ma della sua storia con l’ex di Cecilia Rodriguez, l’influencer non rinnega tutto ciò che hanno vissuto insieme:

Sicuramente il Gf mi ha stravolto la vita perché ho trovato anche l’amore. Ad oggi non è più presente nella mia vita, però come tutto quello che è stato il mio passato, ha avuto un suo perché e un suo incastro, quindi non mi pento di nulla. Ho vissuto, ho amato, ho dato il 100% di me stessa, sono stata amata. Poi penso che nella vita, a volte, certi incastri non si incastrano.

Francesco Monte dopo la storia con Giulia Salemi

La storia con Francesco Monte è stata sicuramente importante per la 27enne, che non ha mai nascosto di aver sofferto per questa separazione, sostenendo allo stesso tempo di cercare la “persona giusta” in futuro. Intanto, Monte, dopo la sua storia naufragata con Cecilia Rodriguez, che si è innamorata di Ignazio Moser durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, e archiviata anche la storia con Giulia Salemi, ha incontrato un’altra donna che, a quanto pare, sembra avergli rubato il cuore: Isabella De Candia.