Giulio Berruti abbraccia Maria Elena Boschi, ma smentì mesi fa: “Nessuna storia, sono fidanzato”

Il gossip torna a interessarsi di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, che vennero già paparazzati insieme un anno fa. L’attore e la deputata di Italia Viva sono stati fotografati insieme a Fregene in un momento di convivialità, abbracciati e sorridenti, come mostrano le immagini pubblicate su Diva e Donna e finite addirittura in copertina. Tanto è bastato per insinuare ancora una relazione tra i due: “La Boschi e Berruti innamorati” titola il magazine, eppure lo stesso Berruti si era già ritrovato a dover smentire tutto, spiegando di essere fidanzato e legato alla Boschi da semplice amicizia.

Giulio Berruti smentì la relazione con la Boschi

“Maria Elena Boschi? Sono solo illazioni, completamente inventate pur di fare clamore. Tra me e lei non c’è mai stato nulla. Anche perché sono felicemente fidanzato“: così aveva dichiarato nel maggio 2019 Giulio Berruti (allo stesso Diva e Donna), credendo di mettere fine alle insinuazioni sulla frequentazione con la Boschi. Quest’ultima, da parte sua, non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata, tanto da essere sempre riuscita a mantenere segreta una relazione importante (non con Berruti) durata anni. Solo in tempi recenti, a novembre 2019, ha confidato: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi“.

Berruti fidanzato con Francesca Kirchmair

Se in base a queste dichiarazioni la Boschi ha fatto capire di essere tornata single, Giulio Berruti risulterebbe ancora fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca “Fran” Kirchmair, la donna cui si è legato nel 2017. I due non pubblicano foto di coppia, ma dai rispettivi profili social lui risulta spesso in Usa, dove lei vive, mentre lei si reca sovente in Italia. Non deve ingannare il post pubblicato a San Valentino da Berruti che lo mostra insieme a una donna di nome Melanie Zanetti: si tratta dell’attrice con cui sta girando il film “Gabriel’s Inferno”, tratto dal romanzo di Sylvain Reynard e prodotto dalla piattaforma di streaming Passionflix.